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Поклонская просит Голодец рассмотреть возможность санаторно-курортного лечения больных ДЦП

Общество
18 апреля, 18:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Депутат Госдумы отметила, что детский церебральный паралич в 2016 году был исключен из перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к вице-премьеру РФ Ольге Голодец с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса о санаторно-курортном лечении больных детским церебральным параличом. Об этом она  сообщила на своей странице в Facebook.

"Отправила вице-премьеру правительства России Ольге Голодец обращение с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса о санаторно-курортном лечении больных ДЦП", - написала Поклонская, к которой на личных приемах в Крыму обратились люди с таким диагнозом и их родственники.

"Сложность ситуации заключается в том, что детский церебральный паралич в 2016 году был исключен из перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослых", - пояснила она.

В Минздраве России поясняют, что эффективность применения природных лечебных физических факторов у пациентов с ДЦП во взрослом возрасте не имеет достаточной доказательной базы, отметила Поклонская. "Именно поэтому заболевание и не попало в новый приказ Минздрава, - сообщила она. - Вместе с тем в ведомстве поясняют, что каких-либо ограничений по санаторно-курортному лечению сопутствующих заболеваний, имеющихся у граждан с ДЦП, в настоящее время нет. На мой взгляд, этот вопрос требует более тщательной проработки на всех уровнях".

Депутат отметила, что с ее мнением согласны и власти Крыма. "В конце прошлого года Министерством здравоохранения республики были разработаны поправки в вышеназванный приказ. Предложение об изменении ведомственной нормативной базы для обеспечения прав инвалидов с диагнозом ДЦП в Минздрав России направил также глава Крыма Сергей Аксенов", - сообщила Поклонская.

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