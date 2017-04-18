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Механизм Дворцового моста в Петербурге станет с этого года туристическим объектом

Общество
18 апреля, 19:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Экскурсии будут проходить в рамках проекта "Открытый город", организованного при участии городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Разводной механизм Дворцового моста - символа белых ночей в Петербурге - с этого года станет туристическим объектом. Экскурсии внутри моста будут проходить в рамках проекта "Открытый город", организованного при участии городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Первый сезон проекта "Открытый город" прошел очень успешно. Сейчас на сайте проекта зарегистрировано 7 тысяч участников. В этом году будет увеличена программа экскурсионного показа, добавятся новые объекты, в том числе Дворцовый мост, Таврический дворец", - сказал во вторник председатель КГИОП Сергей Макаров в рамках пресс-тура, приуроченного к Международному дню охраны памятников и исторических мест.

Экскурсия по конструкциям Дворцового моста, которую представили во вторник журналистам, включает посещение пульта управления разводным механизмом в одной из опор моста и осмотр внутренней галереи в металлических сводах. Организаторы отмечают, что экскурсии не будут массовыми, количество посетителей будет рассчитано так, чтобы не нарушить график работы бригады, обслуживающей мост. Посещение будет возможно в дневное время, когда разводные механизмы находятся в состоянии покоя.

Пятипролетный разводной Дворцовый мост через Неву открыт рядом с Зимним дворцом в 1916 году. Мост сводится и разводится около 300 раз в год. За ночь под его крыльями проходит до 25 судов. Его двукрылый разводной пролет шириной 56,5 метров, один из крупнейших в мире, стал самым популярным и узнаваемым объектом, символизирующим белые ночи в Санкт-Петербурге.

Программа "Открытый город" предполагает посещение по предварительной записи через сайт закрытых для публики петербургских памятников архитектуры, в которых располагаются различные учреждения и городские службы. Проект запущен в сентябре 2016 года и после перерыва возобновится этой весной. Как сообщили в КГИОП, во втором сезоне пройдет около 400 мероприятий, будет расширен их формат - появятся велосипедные экскурсии, морские прогулки, увеличится число квестов.

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