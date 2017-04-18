Reuters: суд в Чехии запретил Uber работать в Брно

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Суд в Чехии запретил онлайн-сервису частных пассажирских автоперевозок Uber работать на территории города Брно (Южная Моравия). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, суд признал законными претензии города Брно, в которых было указано, что водители сервиса не прошли все необходимые проверки, а их машины не оборудованы счетчиками. Вердикт суда вступит в силу только после того, как компания получит его в переводе на нидерландский язык: сервис Uber работает на территории Чехии через свой нидерландский филиал.

Перевозчик уже не первый раз попадает под критику европейских служб по вызову такси, так как он не подлежит лицензированию по местным законам и не обязан соблюдать правила безопасности, предписанные его конкурентам.