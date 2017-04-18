Глава Роструда высказался за добровольный переход на электронные трудовые книжки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Ведение кадрового делопроизводства в электронном виде позволит защитить трудовые права граждан, в частности, вахтовиков и дистанционных работников, и значительно снизить издержки организаций на бумажную пересылку документов. Необходимо создать условия, при которых документооборот станет проще", - приводит слова Вуколова пресс-служба Роструда. "Это особенно актуально для крупных компаний и должно носить добровольный характер", - добавил глава ведомства.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем бумажном виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Он отметил, что на заполнение трудовых книжек "от руки" тратится слишком много времени и средств. Кроме того, добавил Греф, трудовые книжки при утере доставляют лишние хлопоты и самим работникам. В Минтруде отметили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка.