Комитет Госдумы поддержал проект о праве регионов решать, устанавливать ли бэби-боксы

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал на заседании к первому чтению законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта бэби-боксы.
Пакет документов был внесен в нижнюю палату в конце марта депутатами от фракции "Единая Россия" Оксаной Пушкиной, Ириной Родниной и Еленой Вторыгиной, а также сенатором Вадимом Тюльпановым. Комитет выступает в качестве соисполнителя.
Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас в России эксплуатируются несколько десятков бэби-боксов - специально оборудованных мест, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка, если не хочет растить его. Вместе с тем, отмечают парламентарии, в законодательстве отсутствует правовое регулирование использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.
"Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право самостоятельно определить с учетом культурных и иных местных традиций необходимость создания на территории субъекта мест для анонимного оставления ребенка, их количество, местоположение и порядок их установки", - говорится в пояснительной записке.
Если региональные власти сочтут, что бэби-боксы не нужны, "субъект РФ может просто не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления ребенка на его территории".
Требования к бэби-боксам, по замыслу авторов законопроекта, будут устанавливаться Минздравом России. "Это позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик данных устройств, определить общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в местах для анонимного оставления ребенка", - поясняется в документе.
В декабре 2015 года аналогичный законопроект был внесен сенаторами Вадимом Тюльпановым, Лилией Гумеровой и Еленой Афанасьевой, а также депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Он получил отрицательный отзыв правительства, которое сочло идею создания бэби-боксов противоречащей Конституции РФ, по которой забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей. Член Совета Федерации Елена Мизулина, в свою очередь, ранее внесла в Госдуму законопроект о полном запрете бэби-боксов и обратилась к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность работы имеющихся в регионах мест для анонимного оставления младенцев.