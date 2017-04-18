Глава СПЧ положительно оценил проект закона об отзыве гражданства РФ за терроризм

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов положительно оценил внесенный в Думу законопроект об отзыве российского гражданства у осужденных за терроризм.

"Мое отношение к этому законопроекту - положительное", - сказал он ТАСС.

По мнению Федотова, законопроект достаточно точно отражает идею президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе сообщил о возможности принятия в ближайшее время решений об отзыве российского гражданства у лиц, вступивших в группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Законопроект предусматривает отмену решения о приобретении гражданства на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда по делу о терроризме А значит никакого административного усмотрения тут быть не может", - отметил глава СПЧ.

Федотов также пояснил, что законопроект не касается граждан России, получивших гражданство по рождению. "Этот законопроект касается натурализовавшихся граждан, то есть иностранцев и лиц без гражданства, получивших гражданство России", - указал председатель Совета.

Концепция законопроекта

Лидеры всех четырех думских фракций - Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет отменять решения о предоставлении гражданства РФ лицам, осужденным за терроризм. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 закона "О гражданстве". Согласно предлагаемым поправкам, основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет осуждение лица за преступления террористического характера при условии вступления приговора суда в законную силу.