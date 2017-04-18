Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава СПЧ положительно оценил проект закона об отзыве гражданства РФ за терроризм

Общество
18 апреля, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Михаил Федотов отметил, что законопроект не касается граждан России, получивших гражданство по рождению
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов положительно оценил внесенный в Думу законопроект об отзыве российского гражданства у осужденных за терроризм.

"Мое отношение к этому законопроекту - положительное", - сказал он ТАСС.

Смотрите также

Решения о предоставлении гражданства РФ лицам, вступившим в ИГ, могут быть отменены
Лидеры фракций Думы внесли законопроект об отзыве гражданства РФ у осужденных за терроризм

По мнению Федотова, законопроект достаточно точно отражает идею президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе сообщил о возможности принятия в ближайшее время решений об отзыве российского гражданства у лиц, вступивших в группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Законопроект предусматривает отмену решения о приобретении гражданства на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда по делу о терроризме А значит никакого административного усмотрения тут быть не может", - отметил глава СПЧ.

Федотов также пояснил, что законопроект не касается граждан России, получивших гражданство по рождению. "Этот законопроект касается натурализовавшихся граждан, то есть иностранцев и лиц без гражданства, получивших гражданство России", - указал председатель Совета.

Концепция законопроекта

Лидеры всех четырех думских фракций - Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - внесли  на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет отменять решения о предоставлении гражданства РФ лицам, осужденным за терроризм. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 закона "О гражданстве". Согласно предлагаемым поправкам, основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет осуждение лица за преступления террористического характера при условии вступления приговора суда в законную силу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: два стратегических бомбардировщика ВКС РФ провели учебный полет близ Аляски
2
На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение
3
Трех человек нашли мертвыми в гараже в подмосковном Наро-Фоминске
4
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
5
В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Российские альпинисты "капсулируют" тела погибших на Эвересте
Темы дня
Загрузка...
Реклама