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Комитет Госдумы поддержал проект об ответственности муниципалитетов за жилье сирот

Общество
18 апреля, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Проект закона был внесен группой депутатов от фракции "Единой России". Комитет выступает соисполнителем по данному вопросу, профильным назначен комитет по вопросам семьи, женщин и детей
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на прошедшем во вторник заседании поддержал к первому чтению законопроект, которым предлагается обязать местные власти обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в конце марта группой депутатов от фракции "Единой России". Комитет выступает соисполнителем по данному вопросу, профильным назначен комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

"Комитет считает возможным рассмотреть вопрос о принятии законопроекта в первом чтении только после устранения замечаний", - говорится в заключении к законопроекту.

Законопроект и замечания

Согласно проекту закона, органы местного самоуправления обязаны сохранить закрепленное за сиротами жилье в надлежащем состоянии. Как указывают разработчики документа, сейчас в субъектах РФ отсутствует единообразие в исполнении действующего законодательства в этой области. В некоторых регионах эта проблема перекладывается на опекунов, а органы местного самоуправления полностью устраняются от содержания и ремонта муниципального жилого фонда.

По мнению авторов законопроекта, полномочия по содержанию такого жилья могут быть переданы органам местного самоуправления. Финансирование при этом предполагается осуществлять за счет субвенций из бюджета субъекта РФ.

В комитете при этом отмечают, что предлагаемые проектом закона конкретизирующие нормы могут быть приняты "исключительно с оговоркой", что муниципалитеты обязаны обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилья "в случае, если они наделены полномочиями законом субъекта РФ".

Также в комитете считают, что нет необходимости снижать возраст признанных сиротами детей, по наступлению которого регионы обязаны включать их в список тех, кого надлежит обеспечить жильем. По мнению депутатов, формирование такого списка, начиная с детей, достигших 14 лет "в действующих правовых условиях вполне достаточно для обеспечения их права на получение жилых помещений в установленном порядке".

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