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Форум "Здоровье нации" откроется в Москве

Общество
19 апреля, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Основной темой мероприятия станет стратегия здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Стратегия здорового образа жизни (ЗОЖ), профилактики и контроля неинфекционных заболеваний станет основной темой форума "Здоровье нации - основа процветания России", который откроется 19 апреля в Москве. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов.

"Мы ожидаем, что та стратегия ЗОЖ, которая формализовалась уже в виде конкретного документа, и подготовлена она в недрах Министерства здравоохранения, что она найдет серьезную поддержку как на уровне отраслевых министерств, так и на уровне регионов", - сказал Антюхов.

По его словам, эта тема будет главной повесткой форума. "И собственно по итогам нашего форума можно будет уже говорить о выработке дорожной карты по реализации этой стратегии", - добавил Антюхов.

Форум пройдет в этом году в 11-й раз с 19 по 21 апреля в выставочном комплексе "Гостиный двор". Мероприятие традиционно посвящается наиболее актуальным вопросам, которые решают государственные и общественные структуры в социальной сфере.

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