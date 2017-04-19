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Съезд региональных детских омбудсменов открывается в Белгороде

Общество
19 апреля, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Основными темами встречи станут необоснованное изъятие детей у родителей, социальная поддержка многодетных семей и влияние интернета на несовершеннолетних
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Съезд региональных детских омбудсменов, основными темами которого станут необоснованное изъятие детей у родителей, социальная поддержка многодетных семей и влияние интернета на несовершеннолетних, открывается в среду в Белгороде.

Это уже четырнадцатый съезд региональных защитников прав детей, но для уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой он станет первым в ее новом статусе. В работе двухдневного форума, как ожидается, примут участие уполномоченные по правам ребенка из всех субъектов Российской Федерации.

В преддверии съезда Кузнецова напомнила о данном в начале года поручении главы государства проанализировать обоснованность изъятие органами опеки детей у родителей. "Наш съезд станет следующим этапом работы, в том числе в связи с поручениями главы государства, ведь формируя крепкую семью в России, мы создаем наилучшие условия для соблюдения всех прав ребенка", - сказала омбудсмен, которая выступит на форуме с докладом "Защита права ребенка жить и воспитываться в семье как приоритет государственной семейной политики".

Кроме того, по словам Кузнецовой, особое внимание будет уделено "вопросам приемных и многодетных семей, в том числе их неравному положению по всей России прежде всего с точки зрения мер социальной поддержки". Планируется обсудить проблемы социального сиротства: по данным омбудсмена, на конец 2016 года более 600 тысяч детей находились в социально-реабилитационных центрах. "Я считаю важным проанализировать причины и, самое главное, посмотреть, что можно сделать, чтобы эти дети поскорее вернулись в семьи", - отметила Кузнецова, добавив, что речь также пойдет о детях, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях системы исполнения наказаний.

Участники съезда намерены обсудить и проблемы воспитания детей, влияние интернета на их развитие. "Негативный контент в сети Интернет и СМИ как новые вызовы также станут предметом обсуждения. Продолжением мер противодействия этой угрозе должна стать эффективная работа по продвижению альтернативного положительного контента в самом широком смысле этого слова", - считает детский омбудсмен.

"Уверена, наш предстоящий съезд положит начало следующему этапу защиты прав ребенка и отстаивания традиционных семейных ценностей. Все предложения региональных коллег будут систематизированы, проанализированы и представлены в докладе главе государства", - сообщила Кузнецова. Она отметила, что хотела бы отойти "от декларативной формы проведения съезда", основной формой для поиска решений должны стать дискуссии на круглых столах и стратегических сессиях.

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