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Ученые изучат пути миграции северных оленей через плато Путорана в Красноярском крае

Общество
19 апреля, 9:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 19, апреля. /ТАСС
Ученые плнируют пометить несколько северных оленей спутниковыми ошейниками
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© Артем Геодакян/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучат пути миграции диких северных оленей через плато Путорана в Красноярском крае. Для этого группу животных пометят с помощью спутниковых ошейников, сообщила пресс-служба СФУ.

"В Эвенкии работает экспедиция СФУ, цель которой - пометить семь оленей спутниковыми ошейниками. Очередной этап проекта "Эвенкийский олень" (программа вуза по изучению оленей - прим. ТАСС) направлен на изучение западной группировки диких северных оленей, мигрирующей через плато Путорана", - пояснили в СФУ.

Плато Путорана - труднодоступный горный массив на севере Красноярского края. Ранее ученые с помощью спутниковых ошейников отследили маршруты другой популяции северного оленя.

"В 2015 году мы пометили 10 оленей в районе озера Ессей и следили за их перемещениями с Эвенкии на Таймыр и в обратном направлении. Благодаря новым передатчикам с увеличенным сроком службы мы располагаем уникальными данными о маршрутах одних и тех же самок оленя в течение двух циклов миграции. Сейчас накопленная информация анализируется сотрудниками университета", - рассказал проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ Сергей Верховец.

Численность популяции дикого северного оленя на Таймыре, откуда животные регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивается в 350-450 тысяч особей.

Численность дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны - сейчас в России обитает около 900 тыс. особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 млн. Главные угрозы парнокопытным - браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на северного оленя. Например, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из-за перепромысла, охота проводится с нарушением существующих сроков, объемов и способов добычи.

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