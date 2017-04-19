В Пермском крае изменят закон, лишающий детей без отца единовременной выплаты

ПЕРМЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Закон Пермского края, согласно которому молодые матери в возрасте от 19 до 24 лет могут получить единовременную материальную помощь в размере 60 тыс. рублей, будет изменен в ближайшее время, сообщил врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

"В средствах массовой информации активно обсуждается принятый в конце прошлого года закон, который направлен на стимулирование первых рождений: вопросы вызвала норма по поддержке матерей, в документах которых формально отсутствует запись об отцовстве. Логика закона понятна, а формальный смысл вот этой нормы в чем? Почему, если нет записи об отцовстве, значит, мы не поддерживаем такие рождаемости? Вы же не требуете свидетельство о браке", - сказал Решетников на заседании правительства региона.

По словам министра социального развития Пермского края Татьяны Абдуллиной, закон был принят, чтобы поддержать семьи в браке и рождаемость, уменьшить количество разводов.

"Коллеги, большой общественный резонанс, и я считаю, что норма неоднозначная. Поэтому подготовьте на ближайшее Законодательное собрание проект закона, который устранит эту дискриминацию", - сказал глава Прикамья.

В конце прошлого года Заксобрание Прикамья во втором чтении приняло законопроект о выплате единовременного пособия молодым матерям в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно закону, потратить эту выплату они могут только на детские вещи. Однако в выплате отказывается тем матерям, которые не указали отца в документах ребенка.

Ранее один из авторов закона, председатель комитета по развитию человеческого потенциала Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин в эфире одного из федеральных каналов отметил, что "рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков", чем вызвал широкий резонанс в обществе.