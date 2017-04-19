Профсоюзы выступили против полной замены трудовых книжек электронными версиями

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Профсоюзы выступают против полной замены бумажных трудовых книжек на электронные, но допускают их дублирование. Об этом заявил ТАСС глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
"При переходе на электронный документооборот, на электронные трудовые книжки, должен обязательно заполняться бумажный документ. Потому что при утере электронных данных через 40 лет, при выходе на пенсию, человек не сможет доказать, где он работал", - сказал Шмаков.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Он отметил, что на заполнение трудовых книжек "от руки" тратится слишком много времени и средств. Кроме того, добавил Греф, трудовые книжки при утере доставляют лишние хлопоты и самим работникам. Минтруд готов рассмотреть предложения Сбербанка. В Роструде отметили, что переход на электронное делопроизводство в кадрах должен быть добровольным.
В марте заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев заявил, что в России есть все условия для полного отказа от бумажных технологий в данной сфере.