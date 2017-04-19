"Эхо Москвы" привело все документы в соответствие с требованиями Роскомнадзора

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" привела в надлежащий порядок свои учредительные документы по требованию Роскомнадзора, все нарушения были полностью устранены. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на итоговом заседании коллегии ведомства.

В начале февраля Роскомнадзор направил в адрес радиостанции "Эхо Москвы" письмо с напоминанием о необходимости привести ряд документов в соответствие с законодательством РФ, в том числе - с законом об ограничении доли иностранных акционеров в капитале СМИ РФ на уровне 20%.

"Недавняя резонансная в СМИ ситуация со структурой учредителей "Эха Москвы" благополучно разрешилась буквально на прошлой неделе, - сказал Жаров. - В тесном взаимодействии с генеральным директором, главным редактором и юридической службой "Эха Москвы" учредительные документы одной из заметных российских радиостанций были приведены в полное соответствие требованиям закона".

Закон об ограничении доли иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ на уровне 20% и запрете иностранцам выступать учредителями средств массовой информации вступил в силу 1 января 2016 года. Согласно закону, гражданам других стран и россиянам с двойным гражданством запрещено выступать учредителями СМИ в России, а доля иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ не может превышать 20%.