Кузнецова призвала начинать подготовку к семейной жизни в школах

БЕЛГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала, начиная со школы, готовить детей к семейной жизни.

"Сегодня школа повернулась в сторону воспитания. Важно говорить о подготовке к семейной жизни, формировать в сознании наших детей образ человека-семьянина и образ полноценной здоровой семьи", - заявила Кузнецова в своем докладе на открывшемся в Белгороде XIV съезде региональных уполномоченных по правам детей.

Кузнецова считает, что "именно подготовка к семейной жизни, начиная со школы, может стать эффективной профилактической мерой". Омбудсмен при этом не уточнила, какие именно уроки или курсы по подготовке к семейной жизни она считает нужным ввести в школьную программу, отметив лишь, что "во многих регионах уже отработаны соответствующие практики".