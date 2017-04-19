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Кузнецова призвала начинать подготовку к семейной жизни в школах

Общество
19 апреля, 11:20 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 19, апреля. /ТАСС
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила о необходимости формировать в сознании детей образ человека-семьянина и полноценной здоровой семьи
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БЕЛГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала, начиная со школы, готовить детей к семейной жизни.

"Сегодня школа повернулась в сторону воспитания. Важно говорить о подготовке к семейной жизни, формировать в сознании наших детей образ человека-семьянина и образ полноценной здоровой семьи", - заявила Кузнецова в своем докладе на открывшемся в Белгороде XIV съезде региональных уполномоченных по правам детей.

Кузнецова считает, что "именно подготовка к семейной жизни, начиная со школы, может стать эффективной профилактической мерой". Омбудсмен при этом не уточнила, какие именно уроки или курсы по подготовке к семейной жизни она считает нужным ввести в школьную программу, отметив лишь, что "во многих регионах уже отработаны соответствующие практики".

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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