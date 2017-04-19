Роскомнадзор не будет блокировать Sports.ru

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор не будет блокировать интернет-ресурс Sports.ru, поскольку с него был удален весь пиратский контент. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на итоговом заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что ранее появилась информация о том, что Роскомнадзор планировал заблокировать ресурс Sports.ru в соответствии с требованием московского суда. "Мы отмониторили ресурс Sports.ru, оба канала, которые они в пиратском виде использовали, МАТЧ ТВ и Спорт+, в настоящее время на ресурсе не транслируются, и ресурс заблокирован не будет", - сказал он.

Жаров отметил, что Роскомнадзор "не стремится всех заблокировать". "Нам важно, чтобы пиратский контент удалялся", - подчеркнул он.