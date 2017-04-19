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Роскомнадзор не будет блокировать Sports.ru

Общество
19 апреля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Глава ведомства Александр Жаров заявил, что с интернет-ресурса был удален весь пиратский контент
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор не будет блокировать интернет-ресурс Sports.ru, поскольку с него был удален весь пиратский контент. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на итоговом заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что ранее появилась информация о том, что Роскомнадзор планировал заблокировать ресурс Sports.ru в соответствии с требованием московского суда. "Мы отмониторили ресурс Sports.ru, оба канала, которые они в пиратском виде использовали, МАТЧ ТВ и Спорт+, в настоящее время на ресурсе не транслируются, и ресурс заблокирован не будет", - сказал он.

Жаров отметил, что Роскомнадзор "не стремится всех заблокировать". "Нам важно, чтобы пиратский контент удалялся", - подчеркнул он.

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Персоны
Жаров, Александр Александрович
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