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Законопроект о телемедицине внесен в Госдуму

Общество
19 апреля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам замминистра здравоохранения, тарифы за телемедицинские консультации врачей уже включены в ОМС
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Законопроект о телемедицине, предполагающий создание сети дистанционного консультирования между медучреждениями, уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

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"Сегодня уже поступил в Государственную думу закон об информационных технологиях, где будет узаконена телемедицина, ответственность обеих сторон, кто будет подписываться за консультации и так далее. Законодательный акт будет готов и, мы надеемся, в эту сессию будет принят", - сказала она.

Яковлева также уточнила, что тарифы за телемедицинские консультации врачей уже включены в полисы ОМС.

Весной 2016 года в Госдуму был внесен законопроект о телемедицине, разработанный на площадке Института развития интернета (ИРИ), Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова с участием Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), компании "Яндекс" и замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой. Документ учитывал предложения Минздрава по законодательному регулированию телемедицины.

В феврале 2017 года председатель совета Института развития интернета (ИРИ), советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что закон о телемедицине в случае его принятия не произведет революции, поскольку телемедицина существует и будет развиваться независимо от принятия документа.

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