Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад

— Сколько мне лет? Всего 70! Это никакая не предпринимательская жилка, просто желание оставить что-то после себя, — рассказывает пенсионер Василий Щибриков, несколько лет назад решивший открыть в Екатеринбурге частный детский сад-ясли.

"У меня дочка в то время работала юристом в городском отделе образования, все время в разговорах звучало "не хватает мест в детских садах", — продолжает Василий. — Она переживала, а я ей всегда помогаю. Тогда мы и решили, что один-то садик сможем создать и сами. Причем ясли организовали на всякий случай, для запаса".

У меня дочка в то время работала в городском отделе образования, и все время в разговорах звучало "не хватает мест в детских садах". Она переживала, а я ей всегда помогаю. Тогда мы и решили, что один-то садик сможем создать и сами Василий Щибриков Директор частного детского сада "Академия детства"

Пенсионера не испугала даже резкая смена сферы деятельности — за несколько лет до этого он вышел на пенсию с оборонного завода, выпускающего системы управления для космических и баллистических ракет. "Мы стояли у истоков создания оружия, которое теперь составляет основу безопасности России", — вспоминает он. На пенсии он решил стать у истоков качественного дошкольного образования в одном отдельно взятом заведении. И как оказалось, направление деятельности выбрал не менее стратегически важное, чем производство ракет.

По крайней мере на днях вице-премьер России Ольга Голодец выступила с заявлением, из которого стало ясно: то, чем занимается в том числе Василий Щибриков, — вопрос если не военной, то экономической безопасности страны и ее будущего.

"Ясли — это не только вопрос развития личности ребенка, но это вопрос экономики России. Потому что сегодня при демографической яме среди населения в трудоспособном возрасте у нас рабочие руки на вес золота", — сказала Голодец на коллегии Минобрнауки.

Космическая академия

Василий Щибриков со своим желанием помочь если не всей стране, то хотя бы собственной дочери, в кризисном 2009 году взял кредиты, арендовал заброшенное двухэтажное здание, нанял бригаду строителей и начал ремонт. Прямо в ремонтируемом помещении Василий Тимофеевич поставил медицинскую кушетку и целый год буквально жил там, чтобы поскорее открыть свою "Академию детства" — такое название он придумал.

Сегодня программа подготовки юных "академиков" к школе продумана до мелочей. У них своя система закаливания и детского фитнеса. Покупку продуктов не доверяют сторонним организациям и ходят в магазин сами.

Радиотехник-пенсионер передает свои "секретные" знания подрастающему поколению. Вместе с ребятами он конструирует игрушечные диорамы — об истории и природе Урала, деревенской жизни, правилах дорожного движения. "Сейчас изучаю педагогическую систему итальянского ученого Марии Монтессори, чьим именем, кстати, назван кратер на Венере", — рассказывает инженер-директор.

На стенах — выставка ракет, макет Солнечной системы и портрет Гагарина. "Юрий Алексеевич — наш герой, дети должны знать, на кого равняться, а на 9 Мая мы всегда приглашаем офицеров", — отмечает Щибриков, подсказывая воспитаннице, каким карандашом раскрасить небо.

Ясли на энтузиазме

Стоит садик на улице с подходящим названием — Энтузиастов. И это характеризует не только Щибрикова, но и всю его команду. Заведующей семь лет назад он позвал Раису Александрову. "До выхода на пенсию я руководила целой сетью из 22 садиков при крупных уральских заводах", — вспоминает Раиса Ивановна, у которой каждая вещь знает свое место.

Проблем с получением лицензии на образовательную и медицинскую деятельность не возникло. Александрова подобрала педагогов и воспитателей с высшим образованием, они с тех пор и не менялись, хотя выгодные предложения от конкурентов получают постоянно. "Нам все нравится. Вон у нас все подоконники в рассаде, мы к лету цветочки садим. А на улицу если выглянете, там все конструкции — от веранд до песочницы — Василий Тимофеевич сам сделал", — рассказывает улыбчивая воспитатель высшей категории Светлана Дерксен.

Некогда сидеть в декрете, хорошо, что здесь берут с полутора лет. Как говорится, запасных детей у нас нет, поэтому я выбрала лицензированный сад с профессионалами. А кто-то отдает на квартиру к чужой тете без образования, где подешевле Екатерина Федорова Мама одной из воспитанниц "Академии детства"

Сейчас у детсада 25 воспитанников от полутора до шести лет. Молодые мамы называют ясли "своим спасением". "Некогда сидеть в декрете, хорошо, что здесь берут с полутора лет. Как говорится, запасных детей у нас нет, поэтому я выбрала лицензированный сад с профессионалами. А кто-то отдает на квартиру к чужой тете без образования, где подешевле", — пояснила спешащая на работу Екатерина Федорова.

Услуги "Академии детства" в пять раз дороже, чем в муниципальном садике. Но некоторые родители трехлеток отказываются от мест в них и продолжают водить детей на Энтузиастов. "И дело даже не в том, что ребенок привык, подружился, здесь он получает больше внимания, материал для развития насыщенный, питание лучше. Опять же, садик работает дольше — до 19.30", — объясняет Александр Абросимов, пришедший с пятилетней дочкой Катей.

Садик 0+

С тех пор как государство плотно взялось за дошкольное образование, "академии" приходится нелегко. Воспитанников стало в два раза меньше, половина трехлеток все-таки ушли в построенные и восстановленные детсады, Щибриков увеличил ясельную группу. "Но прибыли садик не приносит, даже убыточен, работаем на грани фола. Министерство образования субсидию дает, но она настолько мизерная..." — вздыхает он.

Щибриков считает, что "если государству нужны ясли, то меры поддержки вполне осуществимы". "Сейчас за аренду здания мы платим по пониженному коэффициенту — это прекрасно. А вот по земельному налогу навстречу не идут. Плата за коммунальные услуги, пользование землей — все на общих основаниях, а нужны льготные условия. Банк с трудом дает денежные займы под наши цели", — отмечает инженер-директор.

Но выход с Раисой Ивановной они уже нашли. "Мы знаем, что Ольга Юрьевна (вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. — Прим. ТАСС) недавно провела совещание, попросила создавать ясельные группы. Мы же пошли дальше, скоро здесь откроем школу раннего развития для детей младше полутора лет, родители сами попросили", — говорит Александрова. Для нового проекта Щибриков и его команда оборудовали отдельную комнату, набирают воспитателей и психологов, половина мест в группе уже забронирована.

Марина Шеина