Президент Молдавии с группой ветеранов примет участие в торжествах 9 мая в Москве

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КИШИНЕВ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон возглавит делегацию молдавских ветеранов, которая отправится 9 мая в Москву на торжества, посвященные Дню Победы. Он обсудил ход подготовки к визиту с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным.
"Я подтвердил свое участие в торжествах, посвященных Великой Победе, которые пройдут на Красной площади. Отметил, что президент нашей страны впервые за десять лет посетит такое мероприятие с группой ветеранов Великой Отечественной войны", - написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Как проинформировал ранее глава республики, приглашение на парад ему было направлено президентом России Владимиром Путиным.