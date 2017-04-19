Объем высокотехнологичной медпомощи детям удвоился за пять лет

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Объем оказания высокотехнологичной помощи детям в РФ увеличился более чем в два раза с 2011 года. Об этом говорится в материалах правительства, подготовленных к ежегодному отчету в Госдуме.
"Ежегодно увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям - с 54,7 тыс. в 2011 году до 126,5 тыс. в 2016 году", - говорится в докладе.
Также продолжается строительство 32 перинатальных центров в регионах РФ, что "позволит завершить формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи в сфере охраны материнства и младенчества".
В докладе также отмечается существенное снижение показателей детской смертности во всех возрастных категориях.
Младенческая смертность за 2016 год составила шесть на тысячу родившихся живыми. "По данным за январь 2017 года - 5,1. При этом, в большинстве регионов этот показатель в январе 2017 года составил пять и ниже", - уточняется в докладе.
В возрасте до четырех лет в период с 2012 по 2016 год показатель смертности снизился на 29,2%, "с 10,6 на тысячу родившихся живыми в 2012 году до 7,5 в 2016 году".
Также на треть снизилась смертность детей и подростков в возрасте до 17 лет. "На 30% снизилась смертность среди детей в возрасте до 17 лет, которая в 2016 году составила 69 случаев на 100 тыс. человек против 98,7 в 2012 году", - приводятся данные в докладе.