Facebook заблокировал страницу посольства России в Словакии

БРАТИСЛАВА, 19 апреля. /ТАСС/. Администрация Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив поддельный аккаунт, созданный в соцсети неизвестными злоумышленниками. Об этом сообщил ТАСС представитель дипмиссии Николай Левшунов.

"Нашу страницу в Facebook, работающую, в основном, на словацком языке, администрация временно заблокировала. Возможно ее полное удаление. Мы не знаем, по какой причине, - подчеркнул он. - Между тем, в Facebook прекрасно работает созданная некоторое время назад фейковая страница".

В диппредставительстве РФ рассчитывают, что администрация Facebook вскоре разберется в ситуации и разблокирует ресурс.

После блокировки официальной страницы российского посольства, фальшивая страница на словацком языке была переименована в "Советское посольство в Чехословакии". "Там публикуется откровенная ложь о событиях в России и Словакии", - отметил Николай Левшунов.