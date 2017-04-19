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Facebook заблокировал страницу посольства России в Словакии

Общество
19 апреля, 12:29 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 19, апреля. /ТАСС
При этом в соцсети остался созданный неизвестными поддельный аккаунт
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© Chris Jackson/Getty Images

БРАТИСЛАВА, 19 апреля. /ТАСС/. Администрация Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив поддельный аккаунт, созданный в соцсети неизвестными злоумышленниками. Об этом сообщил ТАСС представитель дипмиссии Николай Левшунов.

"Нашу страницу в Facebook, работающую, в основном, на словацком языке, администрация временно заблокировала. Возможно ее полное удаление. Мы не знаем, по какой причине, - подчеркнул он. - Между тем, в Facebook прекрасно работает созданная некоторое время назад фейковая страница".

В диппредставительстве РФ рассчитывают, что администрация Facebook вскоре разберется в ситуации и разблокирует ресурс.

После блокировки официальной страницы российского посольства, фальшивая страница на словацком языке была переименована в "Советское посольство в Чехословакии". "Там публикуется откровенная ложь о событиях в России и Словакии", - отметил Николай Левшунов.

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