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Медведев: власти стараются сдерживать необоснованный рост цен на лекарства

Общество
19 апреля, 12:35 дата обновления: 19 апреля, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Премьер-министр РФ напомнил, что в шести российских регионах в пилотном режиме уже выстраивается система маркировки, призванная защитить людей от поддельных препаратов
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работу по поддержке отечественных фармпроизводителей и недопущению необоснованного роста цен на лекарства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

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"Мы стараемся сдерживать необоснованный рост цен на лекарства. Поддержали наших производителей. Эта работа будет продолжаться. Она требует новых механизмов", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что в шести регионах РФ в пилотном режиме уже выстраивается система маркировки, призванная защитить людей от поддельных лекарств. К концу 2018 года все выпускаемые лекарства должны быть промаркированы, подчеркнул Медведев.

Глава кабмина также заявил, что производство российских лекарств увеличилось почти на четверть, а по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов уровень самообеспеченности достиг 77%.

Персонализированная медицина

По словам премьера, в регионах РФ могут быть построены новые высокотехнологические медицинские центры с использованием персонализированных технологий здоровья. 

"Мы прорабатываем сейчас вопрос создания в регионах новых центров, где будут применяться методы ядерной, регенеративной медицины, современные персонализированные технологии здоровья", - сказал глава кабмина. Он напомнил, что по всей стране уже созданы центры высокотехнологичной медицинской помощи.

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Медведев обратил внимание также на развитие телемедицинских и информационных технологий, "чтобы люди могли легко записаться к врачу, получить нужную справку, иметь доступ к своей медицинской карте".

"Для этого важно, чтобы сама медицина была мобильной, и врачи могли быстро доехать до пациентов даже в самых труднодоступных районах", - продолжил премьер, отметив, что в текущем году в 34 регионах страны стартует приоритетный проект по развитию санитарной авиации, на который будет направлено 3,3 млрд рублей. Кроме того, для обновления автопарка скорой помощи за счет средств федерального бюджета уже закуплено почти 2,3 тыс. новых автомобилей.

Что касается проблемы нехватки врачей в сельской местности, то, как отметил Медведев, благодаря программе партии "Единая Россия" "Земский доктор" с 2012 года на село приехали работать почти 24 тыс. врачей. "Мы приняли решение продлить ее и на этот год, и увеличить до 60% долю ее федерального финансирования", - сказал премьер.

Снижение младенческой смертности

Уровень младенческой смертности в РФ за последние годы снизился почти в два раза во многом благодаря строительству новых перинатальных центров, отметил премьер. По словам Медведева, в сфере развития здравоохранения есть реальные результаты.

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"Снижается и материнская, и младенческая смертность. С 2011 году уровень младенческой смертности снизился почти в два раза. А за 2016 год в сравнении с 2015-м - на 7,7%", - сказал премьер. Он подчеркнул, что это произошло во многом благодаря строительству перинатальных центров, где есть все, чтобы выхаживать новорожденных в самых сложных случаях. "Строительство центров, естественно, продолжится", - подчеркнул глава кабмина.

Кроме того, отметил Медведев, в 2016 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вошла в десятку стран, которые в последние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с болезнями сердца и легких, и диабетом; количество смертей от этих заболеваний сокращается.

Рост популярности профессии врача

Медведев заявил, что профессия врача в России стала более привлекательной для граждан.

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"Интересный факт: впервые в истории новой России - это опросы социологов - больше всего родителей в будущем видят своих детей врачами. Я когда это прочитал был тоже несколько удивлен. А не юристами, экономистами, как это было всего несколько лет назад. Но это уже другое восприятие жизни в стране", - подчеркнул Медведев, говоря о работе по повышению уровня квалификации российских медиков.

Премьер напомнил о введении института аккредитации специалистов и оценки уровня квалификации медиков по новым профессиональным стандартам. "Чтобы регионы, где не хватает врачей, находили специалистов, мы применяем целевой прием и обучение в медицинских университетах", - сказал глава кабмина. Он также отметил, что переподготовку медики смогут проходить через портал непрерывного медицинского образования, которым уже пользуются более 133 тыс. врачей, а также в ведущих вузах и научных организациях.

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