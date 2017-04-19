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"Дочка" "Ростеха" создает технологии, ускоряющие заживление ран в бою

Общество
19 апреля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Специальные наноконструкци помогут уменьшить воспаление, снять отек, сократить размер раны и сроки выздоровления
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создает медицинское оборудование, которое с помощью специальных наноконструкций сможет ускорить в три раза процесс заживления ран на поле боя. Об этом заявил советник генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергей Сокол.

"В числе разработок, которые могут выйти в серийное производство в ближайшее время, - технология, позволяющая в три-семь раз быстрее заживлять хирургические швы и раны с помощью специальных вакуумных повязок", - сказал он в преддверии Красноярского экономического форума.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Росэлектроники", речь об аппарате вакуум-инстилляционной терапии, который способен долгое время поддерживать отрицательное давление у раны и позволяет избежать ежедневных перевязок.

"Режим давления с помощью электроники может оперативно меняться в зависимости от характера и сложности раны, темпов ее заживления. В результате уменьшается воспаление, отек, размер раны и сроки выздоровления. Аппарат может применяться в стационаре, в полевых условиях (для лечения раненых на поле боя), а также на дому", - сказали в холдинге.

Сокол также рассказал, что "Росэлектроника" откроет в Красноярске центр разработки передового электронного оборудования для неврологии, хирургии, онкологии и других направлений медицины. По его словам, в центре планируется производство оборудования и программного обеспечения для магнитной энцефалографии, цифровых управляемых лечебных устройств, новейших медицинских сенсорных систем. Отдельным направлением работы станет разработка и производство бионанороботов для молекулярно-клеточной тераностики и систем экспресс-диагностики в онкологии.

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