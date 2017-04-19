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Минздрав настаивает на маркировке вредных продуктов

Общество
19 апреля, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, это является важной частью стратегии здорового образа жизни
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Маркировка продуктов питания в зависимости от их полезности или вредности является важной частью стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ), разработанной Минздравом РФ. Об этом сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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"Важная часть стратегии - здоровое питание. Это и маркировка продуктов в зависимости пользы или вреда для здоровья, это и переход к обязательному йодированию соли, особенно в определенных направлениях пищевой отрасли", - сказала министр.

"Сейчас стратегия проходит и межведомственное, и общественное обсуждение. Те принципы, которые заложены в основу стратегии, они выверены и подтверждены результатами", - отметила она.

По словам Скворцовой, значительное место в стратегии ЗОЖ занимает формирование приверженности здоровому образу жизни у детей с дошкольного возраста. Именно поэтому в стратегии отдельное внимание уделено теме здорового питания. Министр также напомнила, что совместно с министерством образования были разработаны образовательные модули до разных возрастных групп детей с целью формирования у них приверженности ЗОЖ.

Глава ведомства отметила, что в местах, где питание детей осуществляется в организованных коллективах, стратегией предусмотрено использование йодированной соли, если она необходимо для досаливания еды.

Стратегия ЗОЖ

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ.

В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.

Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.

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