ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Генпрокурор Юрий Чайка настаивает на возвращении в РФ полноценного прокурорского надзора, который был во времена СССР. Об этом он сообщил на совещании в Ярославле.

"В любой цивилизованной стране прокурор либо руководит расследованием, либо расследует сам. По образу и подобию советской прокуратуры сейчас создается прокуратура Евросоюза. Весь мир сегодня идет по стопам советской прокурорской системы, которую мы "сломали". Мы заинтересованы в осуществлении полноценного надзора, и одного только аппарата уполномоченного при президенте не достаточно для реализации поставленных задач", - сказал Чайка.

Эту идею поддерживает и бизнес-омбудсмен Борис Титов, который также полагает, что Россия должна вернуться к советской системе прокурорского реагирования для осуществления надлежащего контроля за расследованием преступлений с участием предпринимателей.

"Самое основное - мы предлагаем вернуться к проверенной еще с советских времен схеме. На проведение доследственных действий, <...> возбуждение уголовных дел, на ряд других процессуальных действий и, конечно, на арест на стадии следствия и под судом следствием должна быть получена санкция прокурора", - сказал Титов на совещании.

По его словам, расширение полномочий прокуратуры станет "очень важным решением, которое позволит реализовать эффективный надзор за исполнением законодательства" при расследовании экономических преступлений. Титов призвал обсудить этот вопрос на предстоящем Национальном антикоррупционном совете.

В среду в Ярославле состоялось совещание при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальными контрактам в Северо-Западном, Северо- Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах. По итогам совещания был намечен ряд мер по координации действий органов прокуратуры, заинтересованных федеральных ведомств субъектов РФ в сфере оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным муниципальным контрактам.