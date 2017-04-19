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Федор Конюхов попал в черные списки Украины

Общество
19 апреля, 13:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, апреля. /ТАСС
Основанием для включения российского путешественника в список указано посещение Крыма с нарушением правил пересечения границы
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Федор Конюхов

Федор Конюхов

© Игорь Подгорный/ТАСС

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Известный российский путешественник Федор Конюхов попал в черный список украинского экстремистского сайта "Миротоворец". Основанием для этого указано посещение Крыма с нарушением правил пересечения границы.

По информации сайта, "17 марта 2017 года Конюхов презентовал в Симферополе книгу для детей и подростков "Крымская война. Оборона Севастополя", приуроченную к третьей годовщине воссоединения полуострова с Россией". При этом утверждается, что Конюхов пересек границу с Крымом с территории РФ, что, согласно украинским законам, нарушает порядок пересечения границы.

По аналогичным причинам на сайте "Миротворца" также появились данные о российских артистах Стасе Пьехе, Михаиле Шуфутинском, Юлианне Карауловой и Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка.

Ранее там же были опубликованы данные о Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В короткий период времени после опубликования на "Миротворце" ее данных СБУ официально сообщила о запрете въезда Самойловой на Украину.

Кроме того, СБУ еще в августе 2015 года составила черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В настоящее время в него внесены более 80 деятелей культуры.

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Конюхов, Федор Филиппович
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