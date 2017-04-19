Медведев не исключил, что для создания хостелов будет нужно согласие всех жильцов дома

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что собственников хостелов в жилых домах могут обязать получать согласие всех жильцов дома.
"Либо установить, что гостиницы могут создаваться только на первом этаже (многоквартирных домов) с обособленным входом и выходом, как магазин, - заявил он, отвечая на вопросы в ходе отчета перед Госдумой. - Либо, что более трудный вариант, но я его тоже не исключаю, - (установить, что гостиницы можно создавать) с письменного согласия всех жильцов, которые проживают в доме. Вот если владельцы убедят, что это так нужно и важно и получат на это согласие, тогда, наверное, на это тоже можно пойти".
Глава кабмина добавил, что он не предвосхищает возможные законодательные новеллы, а лишь приводит примеры возможных решений этого вопроса.
Медведев заметил, что власти заинтересованы в росте числа мест в гостиницах, в том числе в недорогих. "Но что абсолютно недопустимо - когда подобного рода гостиницы создаются на пятом этаже десятиэтажного дома, - подчеркнул он. - Это просто безобразие. И этому нужно поставить заслон, имею в виду специальное регулирование".