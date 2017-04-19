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Число оформленных россиянами загранпаспортов возросло на 60% с начала года

Общество
19 апреля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам начальника Главного управления МВД РФ по вопросам миграции, это самый серьезный рост за последние несколько лет
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД отмечает рост на 60% количества оформленных загранпаспортов гражданами России с начала нынешнего года. Об этом сообщила начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Ольга Кириллова.

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"Мы несколько лет подряд говорили о снижении количества оформляемых нашими гражданами загранпаспортов, потому что наиболее востребованные курорты были закрыты. В связи с этим наблюдался резкий спад оформляемых заграничных паспортов. В этом и прошлом году мы заметили увеличение - только за этот год рост составил порядка 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это достаточно серьезно", - отметила представитель МВД.

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Россия закрывала чартерное авиасообщение с Турцией. Это было сделано в конце октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

 
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