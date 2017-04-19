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Правительство готово пролонгировать сроки выделения субсидий на строительство школ

Общество
19 апреля, 14:09 UTC+3 МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания механизма контроля за эффективностью расходования бюджетных средств при строительстве
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ готово рассмотреть вопрос о пролонгации срока, на который регионам выделяются субсидии на строительство школ. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы после выступления в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.

"Давайте мы рассмотрим вопрос о том, чтобы такого рода проекты можно было пролонгировать на несколько лет. При этом мы должны все-таки следить за эффективностью расходования бюджетных средств, чтобы это не превращалось в ситуацию, когда в один год деньги получили и только на следующий год начали строить, имея в виду, что все это помещается в трехлетку. Если такой механизм создадим, я не возражаю против того, чтобы увеличить срок финансирования",- сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, что в ряде случаев нужно продлить срок выделения субсидий до двух-трех лет.

Премьер-министр привел в пример школу в Тамбовской области, в которой смогут учиться 2,5 тысячи человек. "Причем это непросто перенаселенный школьниками дом, а совершенно современная школа с огромным количеством кабинетов, лабораторий, различных залов. Такая школа, действительно, может быть построена в крупном микрорайоне. Эту школу точно за год не построить. И тогда нужно смотреть, каким образом такого рода объекты создавать", - подчеркнул Медведев.

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