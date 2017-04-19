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Генпрокуратуру просят проверить законность передачи РПЦ соборов в Петербурге

Общество
19 апреля, 14:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, апреля. /ТАСС
По мнению главы комиссии Заксобрания Петербурга Максима Резника, процедура передачи противоречит закону "О музейном фонде РФ"
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Сампсониевский собор Санкт-Петербурга

Сампсониевский собор Санкт-Петербурга

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Активисты, выступающие против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), просят Генеральную прокуратуру проверить законность передачи церкви Сампсониевского собора, который ранее входил в состав того же музея, что и Исаакий. Об этом сообщил ТАСС глава комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания города Максим Резник. По его мнению, сама процедура противоречит закону "О музейном фонде РФ".

"Мое обращение, естественно, связано с передачей Исаакиевского собора, но поскольку по нему нет события, которое может быть оспорено в порядке надзора, было подготовлено обращение по Сампсониевскому собору", - сказал депутат.

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В обращении отмечается, что закон "О музейном фонде РФ и музеях в РФ" устанавливает исчерпывающие основания для прекращения прав на объекты музейного фонда, в частности ликвидацию музея, но в распоряжении городских властей таких оснований нет. Кроме того, статья 2 закона прямо указывает, что в случаях противоречий с другими нормативными актами РФ действует закон "О музейном фонде РФ".

"Выбрана Генеральная прокуратура, потому что этот вопрос касается самой процедуры и всех регионов, где она происходит. В Петербурге я запросил Комитет имущественных отношение о всех таких передачах, которых были сделаны с вступления в силу закона 327 ФЗ "О передаче имущества религиозного назначения", чтобы понимать общую картину", - пояснил Резник.

"Политически это побуждение к диалогу: наши оппоненты, как попугаи, повторяют, что надо соблюдать федеральное законодательство, но сами этого не делают", - заключил он.

Споры вокруг памятника

30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". 10 января 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен.

28 марта Избирком Петербурга утвердил заявку на референдум против передачи Исаакия. Законодательное собрание Петербурга должно дать ответ инициативной группе до 26 апреля.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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