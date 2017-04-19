Медведев заверил, что разберется с ситуацией вокруг журнала "Муравейник"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал разобраться с ситуацией вокруг детского журнала "Муравейник".

Во время отчета правительства в Госдуме депутаты пожаловались главе кабмина, что Год экологии начался в России с закрытия детского экологического издания. "Правительство, конечно, много ошибок допускает, но мы "Муравейник" не закрывали", - заверил Медведев.

Он сказал, что "готов дать поручение, чтобы разобрались, что там произошло".

"Муравейник" - ежемесячный детский журнал о природе для семейного чтения, основанный в 1997 году. В нем публикуются снимки известных фотографов-натуралистов, рассказы о природе, истории из жизни животных.