Медведев заверил, что разберется с ситуацией вокруг журнала "Муравейник"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал разобраться с ситуацией вокруг детского журнала "Муравейник".
Во время отчета правительства в Госдуме депутаты пожаловались главе кабмина, что Год экологии начался в России с закрытия детского экологического издания. "Правительство, конечно, много ошибок допускает, но мы "Муравейник" не закрывали", - заверил Медведев.
Он сказал, что "готов дать поручение, чтобы разобрались, что там произошло".
"Муравейник" - ежемесячный детский журнал о природе для семейного чтения, основанный в 1997 году. В нем публикуются снимки известных фотографов-натуралистов, рассказы о природе, истории из жизни животных.