Глава ФЕОР поддерживает создание религиозного телевидения

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, комментируя ТАСС решение о создании первого мусульманского общественного телевидения, отметил, что идея создания телеканалов с религиозной тематикой в целом правильная, но в кризис вопрос о запуске специального еврейского телеканала не является приоритетным.
По его словам, при этом нужно учитывать интерес зрителей к транслируемым программам. "Если телеканал будет очень "узким" и направлен на ограниченную целевую аудиторию, то за отсутствием зрителей такой канал будет бессмысленным. Если это будет существенно шире, чем просто видеотрансляция молитв, такой канал может быть интересен зрителям", - сказал президент ФЕОР.
"Мы давно об этом думаем, но, к сожалению, у нас пока нет достаточных финансовых средств для организации качественного полноценного телеканала. Сейчас не самые легкие времена, поэтому создание телеканала не находится в приоритетах", - сказал он.
Глава ФЕОР подчеркнул, что деньги, которые могут быть выделены на создание канала, лучше потратить на благотворительность. "Благотворительная помощь, социальная помощь, детские дома, другие социальные проекты - в приоритете для нас", - отметил Борода.
17 апреля муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во время съезда мусульман региона сообщил, что в республике появится первое в России мусульманское общественное телевидение. В настоящее время в России по кабельным и спутниковым сетям осуществляют вещание два православных телеканала: "Спас" и "Союз".