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Медведев заявил о необходимости сохранить материнский капитал

Общество
19 апреля, 14:48 дата обновления: 19 апреля, 15:10 UTC+3
Премьер назвал задачу подтолкнуть семьи к рождению первенцев ключевой
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что в стране необходимо сохранить программу материнского капитала по поддержке рождения второго и последующих детей, но главное - подтолкнуть к рождению первенцев. Об этом он заявил, отвечая на вопросы после выступления в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.

"Нам нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала, и о стимулировании, и это очень важно, рождения не только вторых и третьих детей, потому что этому плюс-минус научились делать, а о стимулировании рождения первенцев. Это действительно ключевая задача", - сказал премьер.

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Медведев подчеркнул, что для этого должен быть создан новый финансовый инструмент, "наряду с региональными программами, наряду с программами выделения необходимых земельных ресурсов. Тогда наша задача будет достигнута".

Премьер подчеркнул, что коэффициент рождаемости в стране необходимо увеличить с 1,8 до 2. "Коэффициент (рождаемости) у нас сейчас 1,75 - 1,8. Это недостаточно. Надо стимулировать, чтобы коэффициент был 2", - сказал премьер.

Медведев напомнил, что в развитых странах сложно стимулировать рождение детей. "Чем более развитой является страна, тем более сложно стимулировать такого рода процессы, потому что женщины задумываются о карьере. Но, тем не менее, стимулировать это можно", - подчеркнул он

По словам главы кабмина, российская система поддержки материнства уникальна и позволила сохранить численность населения, несмотря на негативные прогнозы. "В какой стране есть материнский капитал? Нигде нет, только у нас в таком объеме. За счет этого нам удалось сохранить демографические тренды. Нам рисовали самые тяжелые перспективы - падение населения страны до 100-110 млн человек. Но этого не произошло, нас - 147 млн. Я считаю, что у нас одна из лучших и наиболее эффективных систем, но и она в известной степени себя исчерпала", - добавил Медведев.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет - до 2023 года.

Материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до 2018 года.

В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. рублей. В 2016 году его сумма не индексировалась. Использовать средства материнского капитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

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Материнский капитал Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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