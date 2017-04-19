Медведев поручил продолжить работу по ликвидации экологического ущерба на Байкале

Юлия Самойлова не выступит на концерте в храме Христа СпасителяКультура 19 апреля, 15:53
Минсвязи РФ: более 60 тысяч заявок поступило на получение паспорта болельщикаСпорт 19 апреля, 15:48
Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала PeopleКультура 19 апреля, 15:31
Росатом: лицензия на строительство АЭС "Пакш" в Венгрии может быть выдана до конца годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 15:28
Генпрокуратуру просят проверить законность передачи РПЦ соборов в ПетербургеОбщество 19 апреля, 14:58
Средний чек за поездку на такси в Москве за последний год снизился на 10%Москва 19 апреля, 14:54
Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"Политика 19 апреля, 14:52
Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдониюСпорт 19 апреля, 14:47
СМИ: футболист сборной России Смолов согласился перейти в "Фенербахче"Спорт 19 апреля, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Работа по ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале должна продолжаться. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после отчета о работе правительства.
Глава кабмина отметил, что Байкал является крупнейшим резервом питьевой воды на планете и "жемчужиной нашей природы". "Мы должны совместно сделать все, чтобы Байкал сохранялся в том виде, в котором есть. И наоборот - принять меры по недопущению дальнейшей деградации природных ресурсов и недопущению сбросов и иных проблем, которые связаны с самим озером", - сказал Медведев.
Премьер напомнил, что ранее было выделено около 30 млрд руб. на перепрофилирование и закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Сейчас все эти процедуры уже позади, но в то же время работы, направленные на минимизацию накопленного экологического ущерба необходимо продолжить. Средства, которые были на это выделены, необходимо окончательно освоить и создать и новые социальные объекты там, и новые туристические объекты, и в то же время не допустить деградации биосферы, которая сложилась вокруг озера", - заключил Медведев.
Он добавил, что данная работа в рамках соответствующей Федеральной целевой программы (ФЦП) будет продолжена. "Готовятся поправки к программе и поправки к закону об озере Байкал. Просил бы принять в этом участие", - обратился Медведев к депутатам.
Премьер-министр также обратил внимание, что власти Иркутской области и Бурятии "должны максимально внимательно относиться к тем решениям, которые они принимают" относительно Байкала.