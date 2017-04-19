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Медведев поручил продолжить работу по ликвидации экологического ущерба на Байкале

Общество
19 апреля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Премьер-министр призвал сделать все необходимое для того, чтобы сохранить "жемчужину нашей природы"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Работа по ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале должна продолжаться. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после отчета о работе правительства.

Глава кабмина отметил, что Байкал является крупнейшим резервом питьевой воды на планете и "жемчужиной нашей природы". "Мы должны совместно сделать все, чтобы Байкал сохранялся в том виде, в котором есть. И наоборот - принять меры по недопущению дальнейшей деградации природных ресурсов и недопущению сбросов и иных проблем, которые связаны с самим озером", - сказал Медведев.

Премьер напомнил, что ранее было выделено около 30 млрд руб. на перепрофилирование и закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Сейчас все эти процедуры уже позади, но в то же время работы, направленные на минимизацию накопленного экологического ущерба необходимо продолжить. Средства, которые были на это выделены, необходимо окончательно освоить и создать и новые социальные объекты там, и новые туристические объекты, и в то же время не допустить деградации биосферы, которая сложилась вокруг озера", - заключил Медведев.

Он добавил, что данная работа в рамках соответствующей Федеральной целевой программы (ФЦП) будет продолжена. "Готовятся поправки к программе и поправки к закону об озере Байкал. Просил бы принять в этом участие", - обратился Медведев к депутатам.

Премьер-министр также обратил внимание, что власти Иркутской области и Бурятии "должны максимально внимательно относиться к тем решениям, которые они принимают" относительно Байкала.

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