Медведев выступил за постановку под госконтроль системы производства алкоголя

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что ответственные за распространение некачественной спиртосодержащей продукции понесут уголовное наказание. Он сообщил, что количество смертей от употребления некачественного алкоголя составляет 15 тыс. человек в год.

"Правоохранительные органы работают, в том числе и по печальным фактам, которые были и в прошлом году. Надеюсь, что посадки там точно будут", - сказал председатель правительства, отвечая на вопросы парламентариев.

"В целом количество смертей от употребления алкоголя, в том числе, некачественного или опасного, снижается, но все равно, общее количество таких трагических ситуаций огромно - около 15 тыс. человек в год", - подчеркнул глава кабинета министров.

Задавая вопрос премьеру, замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов отметил, что сегодня существуют "тысячи фабрик смерти по всей России", ежегодно десятки тысяч людей травятся некачественными спиртными напитками. "Миллионы литров контрафакта, все это производится и реализуется часто при попустительстве властей и силовых структур. Причина - многомиллиардные доходы, идущие мимо казны в карманы криминальных структур, часть которых идет на прямой подкуп чиновников и силовиков", - сказал справоросс в ходе сессии вопросов от фракций премьер-министру после его отчета в Госдуме.

По мнению Нилова, в России "нет персональной ответственности за это тихое массовое убийство, от участкового до начальника ГУВД, главы поселкового муниципалитета". При этом он уточнил, что есть один регион-исключение, Чечня, где "Рамзан Кадыров употребил власть и навел порядок". "Дмитрий Анатольевич, где отставки и посадки за этот народомор"? - обратился Нилов к Медведеву.

Премьер в этой связи отметил, что выступает за постановку всей системы производства алкоголя и спирта под государственный контроль. "Сейчас значительная часть спиртопроизводства осуществляется Росспиртпромом, то есть, в принципе, поставить это под контроль можно и должно. Сейчас самое главное, чтобы на эту систему в полной мере распространить правила ЕГАИС, то есть автоматизированного учета, так, чтобы мы понимали движение по всей цепочке", - сказал председатель правительства. По его мнению, "это поможет навести порядок в том числе в отношении нелегальных производителей".

Медведев заверил депутатов, что не все структуры, которые борются с распространением некачественных спиртосодержащих продуктов, "сидят на финансировании у водочных королей". "Значительную часть доходов, которые связаны с производством нелегальной водки и спирта, за последнее время удалось нейтрализовать, это было сделано по целому ряду территорий, в том числе, по Северной Осетии, где, как известно, этот бизнес очень сильно процветал", - сказал он, добавив, что бороться с распространением некачественного алкоголя можно.

"В настоящий момент мы рассматриваем не только распространение всей системы ЕГАИС на производство спирта, но и на производство технических видов спиртов так, чтобы мы понимали, что с ними происходит", - сообщил премьер. По его словам, "эта задача, которой занимается целый ряд ведомств". Медведев рассчитывает, что им удастся решить поставленную проблему в ближайшее время. Он уточнил, что в эту систему может быть включено сырье для производства различной химической продукции.

Глава кабинета министров призвал к объединению усилий в борьбе с некачественным алкоголем и "постараться создать универсальную систему контроля и надзора".

По словам Медведева, "существует целый набор идей о том, как в этой сфере навести порядок".

В декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим концентратом "Боярышник", пострадали 120 человек, из них 76 скончались. По данным Росстата, по январь по октябрь 2016 из-за случайных отравлений алкоголем в России скончались более 6,9 тыс. человек.

Премьер заявил, что идея ввести госмонополию на производство алкоголя малореалистична.

"Введение государственной монополии в настоящий момент нам представляется малореалистичным, но самое главное - эта монополия не принесет желаемого эффекта", - сказал председатель правительства.

"Хотя, если будут представлены убедительные доказательства того, что это в конечном счете в масштабах страны создаст и каким образом эту задачу решит, естественно, правительство готово рассмотреть инициативу "Справедливой России", - заверил Медведев.

"То, что работает в ряде скандинавских стран, не факт, что таким образом будет работать у нас. Печальные факты (отравлений спиртосодержащей продукцией) связаны с употреблением непищевого алкоголя. Когда речь идет о государственной монополии, речь идет обычно о введении государственной монополии на производство спирта. Одним этим решением задача не закрывается", - полагает глава кабинета министров.