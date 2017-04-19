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В Польше проходят акции памяти по случаю 74-й годовщины восстания в Варшавском гетто

Общество
19 апреля, 15:13 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
У варшавского памятника Героям гетто состоялось возложение венков и цветов, в мероприятии приняла участие премьер страны Беата Шидло
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ВАРШАВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Памятные мероприятия и образовательные акции проходят в польской столице по случаю 74-й годовщины начала восстания в Варшавском гетто (19 апреля 1943 года) - самом большом закрытом еврейском районе периода Второй мировой войны.

Возложение венков и цветов состоялось в среду у варшавского памятника Героям гетто с участием премьер-министра страны Беаты Шидло, других официальных лиц, политиков и родственников погибших.

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По случаю памятной даты многие жители Варшавы в этот день прикалывают к одежде бумажные желтые нарциссы - символ трагических событий времен Второй мировой войны. Согласно подсчетам, инициаторы этой акции раздали прохожим уже 100 тыс. таких цветов.

Варшавское гетто было самым большим закрытым еврейским районом в охваченной войной Европе. В марте 1941 года, когда сюда были выселены десятки тысяч евреев, численность его населения достигла своего максимума - 460 тыс. человек. Люди здесь умирали от голода и болезней, не имея возможности достать пропитание или лекарства.

Летом 1942 года, когда началась акция по ликвидации гетто, в нем оставалось 380 тыс. жителей, 300 тыс. из них были вывезены в концлагерь в Треблинке. Когда стало ясно, что цель фашистов - полное уничтожение евреев, многие из оставшихся в гетто бежали в арийскую часть Варшавы, а оставшиеся 60 тыс. человек решили начать борьбу за жизнь.

Вспыхнувшее 19 апреля 1943 года восстание в Варшавском гетто, несмотря на абсолютно неравное соотношение сил, продолжалось 28 дней. 16 мая, сровняв гетто с землей, фашисты объявили об окончательном подавлении сопротивления, в знак победы взорвали Большую синагогу и распределили выживших по близлежащим концлагерям.

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