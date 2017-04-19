Более 8 тыс. человек на Ямале будут привиты от сибирской язвы в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Более 8 тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут привиты в этом году от сибирской язвы. Общий запас вакцины для людей и животных составляет 920 тыс. доз, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Запас вакцины составляет 920 тыс. доз, в вакцинации будут задействованы 82 прививочные бригады из 164 специалистов, все они экипированы спецодеждой, инъекторами, бытовыми принадлежностями. За истекший период 2017 года в округе прививку от сибирской язвы получили более 1,5 тыс. человек - это специалисты, работающие в убойных комплексах, на разделке туш, обработке кожевенного материала, ветеринарные и зоотехнические работники, сотрудники лабораторий и учреждений здравоохранения, оленеводы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что люди также проходят повторное вакцинирование для формирования устойчивого иммунитета. "Всего на 2017 год запланировано сделать прививку 8,2 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя Службы ветеринарии ЯНАО Андрея Листишенко, разработаны детальные планы проведения вакцинации северных оленей против сибирской язвы. "Тестовые прививки оленям уже были сделаны в трех районах ЯНАО для определения возможности проводить вакцинацию в холодное время года, прививки получили более 15 тыс. оленей. Специалисты оценили их состояние и пришли к выводу, что это возможно - животные перенесли вакцинацию хорошо, иммунитет выработался, и в 2018 году частично планируется провести прививочную кампанию в холодное время года", - отметили в пресс-службе.

В 2017 году заказан 1 млн доз вакцины, после вспышки сибирской язвы 2016 года принято решение прививать от болезни все поголовье оленей ЯНАО - это около 770 тыс. животных - самое большое стадо в России. Впервые в этом году будет проведено повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для "считывания" информации о вакцинации. Это необходимо для повышения безопасности продукции и контроля над качеством оленьего мяса.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.