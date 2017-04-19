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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Юбилейный, XXV фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 15 по 20 мая в Москве и Туле. Впервые участниками фестиваля станут студенты из всех субъектов РФ. Об этом говорится в материалах оргкомитета, подготовленных к пресс-конференции.
"Открытие фестиваля состоится 15 мая на территории музея "Тульский кремль", а гала-концерт - 19 мая в Большом концертном зале Государственного Кремлевского дворца", - говорится в документе. В мероприятии примет участие 3 тыс. человек, в отборочных этапах участвовало 1,5 млн человек.
"Фестиваль - одно из ключевых мероприятий, проводимых в рамках развития молодежной политики и тех, которые поддерживает Минобрнауки", - сказал на пресс-конференции директор департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Игорь Михеев.
Он подчеркнул, что сейчас как никогда в студенческой среде развиты творческие направления. "В этом году впервые участвуют все 85 субъектов, такого никогда не было, это очень отрадно и показывает, что фестиваль прочно вошел в жизнь молодежи", - считает директор департамента.
Программа фестиваля включает творческие конкурсы по танцевальному, музыкальному, театральному направлениям, а также деловую программу, в рамках которой планируется проведение круглых столов, панельных дискуссий по выработке предложений и рекомендаций по развитию отечественной культуры.
"Каждому участнику фестиваля будет дана возможность показать себя в тех направлениях, где он силен, к чему он стремился и стремится - и коллективам, и индивидуально", - сказал председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.