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День города в Москве в этом году отпразднуют 9 сентября

Общество
19 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Мэр Собянин отметил, что подготовка к празднику уже началась
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Празднование Дня города в Москве в этом году состоится 9 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Праздновать День города в этом году будем 9 сентября. Дата круглая - 870 лет. Уже начинаем готовиться", - написал мэр на своей странице в сети "ВКонтакте".

День города в Москве ранее отмечался в первые выходные сентября. В прошлом году было решено внести изменения в городской закон о праздниках, согласно которому торжество может отмечаться не только в первые, но и во вторые выходные сентября. Связано это было с совпадением даты праздника с годовщиной теракта в Беслане.

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