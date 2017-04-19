День города в Москве в этом году отпразднуют 9 сентября

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Празднование Дня города в Москве в этом году состоится 9 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Праздновать День города в этом году будем 9 сентября. Дата круглая - 870 лет. Уже начинаем готовиться", - написал мэр на своей странице в сети "ВКонтакте".

День города в Москве ранее отмечался в первые выходные сентября. В прошлом году было решено внести изменения в городской закон о праздниках, согласно которому торжество может отмечаться не только в первые, но и во вторые выходные сентября. Связано это было с совпадением даты праздника с годовщиной теракта в Беслане.