Содержимое присланного в редакцию "Новой газеты" конверта угрозы не представляет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили подозрительный конверт с надписью "Грозный", присланный в среду неизвестным в редакцию "Новой газеты". Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, никакой опасности для жизни и здоровья людей он не представляет.

"По обращению одного из средств массовой информации сотрудники столичной полиции провели проверку содержимого конверта, поступившего в редакцию. Содержимое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что никакой опасности для жизни и здоровья вещество не представляет", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Новая газета" сообщила, что в среду утром в редакцию на имя руководства издания поступил конверт с надписью "Грозный" без обратного адреса. В конверте был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения.