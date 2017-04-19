Содержимое присланного в редакцию "Новой газеты" конверта угрозы не представляет

Геркус: Лоськов сыграет за "Локомотив" в текущем сезонеСпорт 19 апреля, 17:30
Путин поддержал Евгения Савченко в намерении избираться на пост главы Белгородской областиПолитика 19 апреля, 17:25
Мутко: заявления сенатора США о лишении РФ права проведения ЧМ-2018 не связаны со спортомСпорт 19 апреля, 17:24
Геркус считает, что "Локомотив" в весенней части сезона пожинает плоды планомерной работыСпорт 19 апреля, 17:14
Сенсор пота упростит диагностику опасных болезнейСоциальная ответственность 19 апреля, 17:13
Мутко отметил важность признания спортсменами своей вины в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 17:12
Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста МиранчукаСпорт 19 апреля, 16:58
Украина готова экстренно запустить ТЭС в связи с резким похолоданиемМеждународная панорама 19 апреля, 16:57
Британские депутаты проголосовали за проведение досрочных парламентских выборов 8 июняМеждународная панорама 19 апреля, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили подозрительный конверт с надписью "Грозный", присланный в среду неизвестным в редакцию "Новой газеты". Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, никакой опасности для жизни и здоровья людей он не представляет.
"По обращению одного из средств массовой информации сотрудники столичной полиции провели проверку содержимого конверта, поступившего в редакцию. Содержимое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что никакой опасности для жизни и здоровья вещество не представляет", - сказал собеседник агентства.
Ранее "Новая газета" сообщила, что в среду утром в редакцию на имя руководства издания поступил конверт с надписью "Грозный" без обратного адреса. В конверте был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения.