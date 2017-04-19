Путин обсудит с оргкомитетом "Победа" проблемы продвижения объективной информации о России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг заседание Российского организационного комитета "Победа". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема 39-го заседания - развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации, в том числе о ее роли в победе над нацизмом", - сообщили в Кремле.

В заседании примут участие представители правительства, федеральных министерств, органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, а также ветераны Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.