Путин обсудит с оргкомитетом "Победа" проблемы продвижения объективной информации о России

Путин поддержал Евгения Савченко в намерении избираться на пост главы Белгородской областиПолитика 19 апреля, 17:25
Мутко: заявления сенатора США о лишении РФ права проведения ЧМ-2018 не связаны со спортомСпорт 19 апреля, 17:24
Геркус считает, что "Локомотив" в весенней части сезона пожинает плоды планомерной работыСпорт 19 апреля, 17:14
Сенсор пота упростит диагностику опасных болезнейСоциальная ответственность 19 апреля, 17:13
Мутко отметил важность признания спортсменами своей вины в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 17:12
Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста МиранчукаСпорт 19 апреля, 16:58
Украина готова экстренно запустить ТЭС в связи с резким похолоданиемМеждународная панорама 19 апреля, 16:57
Британские депутаты проголосовали за проведение досрочных парламентских выборов 8 июняМеждународная панорама 19 апреля, 16:52
"Локомотив" намерен выкупить арендованного у "Рубина" футболиста КверквелиюСпорт 19 апреля, 16:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг заседание Российского организационного комитета "Победа". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Основная тема 39-го заседания - развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации, в том числе о ее роли в победе над нацизмом", - сообщили в Кремле.
В заседании примут участие представители правительства, федеральных министерств, органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, а также ветераны Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.