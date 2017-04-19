Назарбаев предлагает запретить в Казахстане черные одеяния для девушек и бороды для юношей

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АСТАНА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил законодательно запретить молодым людям отпускать бороду, а девушкам "полностью покрывать себя черными одеяниями". Об этом сообщила пресс-служба президента республики по итогам встречи президента с представителями Духовного управления мусульман Казахстана.
Назарбаев обратил особенное внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.
"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается число казахских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу", - говорится в сообщении.
"Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне", - уверен глава государства. "Казахи одевают черную одежду в траурное время", - напомнил он.
Президент Казахстана подчеркнул отсутствие связи между черным одеянием и религией в казахской культуре.
"Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели", - приводит пресс-служба слова главы государства.
"Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего", - подчеркнул Назарбаев.