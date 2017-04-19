Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назарбаев предлагает запретить в Казахстане черные одеяния для девушек и бороды для юношей

Общество
19 апреля, 17:02 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Президент напомнил, что черную одежду казахи надевают во время траура, и обратил особое внимание на проявления религиозной непросвещенности молодежи
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил законодательно запретить молодым людям отпускать бороду, а девушкам "полностью покрывать себя черными одеяниями". Об этом сообщила пресс-служба президента республики по итогам встречи президента с представителями Духовного управления мусульман Казахстана.

Назарбаев обратил особенное внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается число казахских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу", - говорится в сообщении.

"Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне", - уверен глава государства. "Казахи одевают черную одежду в траурное время", - напомнил он.

Президент Казахстана подчеркнул отсутствие связи между черным одеянием и религией в казахской культуре.

"Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели", - приводит пресс-служба слова главы государства.

"Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего", - подчеркнул Назарбаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама