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Компания Superjob разработала электронную трудовую книжку под защитой технологии блокчейн

Общество
19 апреля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В ближайшее время компания приступит к закрытому тестированию электронной трудовой книжки, в котором примут участие несколько крупнейших клиентов
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Рекрутинговая компания Superjob разработала трудовую книжку (ЭТК) в электронном формате как сервис для экономически активных россиян и компаний-работодателей, в основе которого лежит технология блокчейн. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь компании Иван Кузнецов.

Вопрос о переходе на электронные трудовые книжки обсуждается давно. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения Сбербанка. В Роструде отметили, что переход на электронное делопроизводство в кадрах должен быть добровольным. Профсоюзы считают, что бумажная и электронная трудовая книжка должны существовать параллельно.

"В ближайшее время компания приступит к закрытому тестированию электронной трудовой книжки Superjob, в котором примут участие несколько крупнейших клиентов. В основе нового сервиса - технология блокчейн", - сказал Кузнецов.

Как отметили в компании, трудовая книжка каждого работника становится элементом распределенной базы данных "Superjob ЭТК". Все значимые события в трудовой деятельности: прием на работу, увольнение, перевод обновляются в ЭТК автоматически. "Обновление происходит по абсолютно прозрачной схеме - за счет интеграции электронных трудовых книжек с основными современными системами кадрового учета предприятий 1С Кадры, SAP и .д., а также - с информационными системами ФНС и Пенсионного фонда", - добавили в пресс-службе.

Технология подразумевает, что копия базы данных или ее части одновременно хранятся на множестве компьютеров работодателей и синхронизируются по формальным правилам. Это обеспечивает полную прозрачность, достоверность и защиту данных, отметил представитель компании.

"ЭТК невозможно потерять, забрать, не нужны запросы в организацию, внесшую запись. Электронная трудовая должна избавить и работника, и работодателя от всех недостатков бумажного документооборота. Отпадает необходимость проверки - подделать Superjob ЭТК невозможно. Для работника становится проще взаимодействовать и с работодателем, и государственными органами (например, по вопросам трудового стажа), упростится процедура разрешения трудовых споров", - добавил Кузнецов.

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