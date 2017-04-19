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Медведев поприветствовал участников Всероссийского форума "Здоровье нации"

Общество
19 апреля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Премьер отметил, что форум объединяет врачей, ученых, представителей профильных министерств, ведомств и бизнеса для обсуждения важных вопросов, которые посвящены сохранению и укреплению здоровья людей
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XI Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", который открылся 19 апреля в Москве. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

Медведев отметил, что за время своего существования форум стал значимым событием. "И сегодня вновь объединяет врачей, ученых, представителей профильных министерств, ведомств и бизнеса для обсуждения очень важных вопросов, которые посвящены сохранению и укреплению здоровья людей. Как говорил древнегреческий историк Геродот, "когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен разум", - говорится в телеграмме премьера.

Глава правительства подчеркнул, что тема здоровья имеет особое значение, поскольку от него зависит и благополучие, и счастье, и семья, и работа - все, что составляет жизнь каждого человека, а значит, успешное развитие страны. "Именно поэтому ваши традиционные встречи вызывают большой интерес не только у специалистов, но и у общественности", - добавил он.

Медведев отметил, что в рамках форума состоятся конгрессы, конференции, круглые столы и семинары. Одним из центральных событий, по мнению премьера, станет презентация Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. "На уникальном выставочном пространстве можно будет увидеть лучшие региональные и отраслевые практики в сфере создания здоровьесберегающей среды, а также новые технологии, продукцию и оборудование для организации здорового питания, занятий физкультурой и спортом, методики отказа от вредных привычек, эффективные модели социального предпринимательства", - отметил глава правительства.

Премьер выразил уверенность, что форум будет интересным и полезным, а выработанные рекомендации найдут свое применение на практике, помогут многим людям стать приверженцами здорового образа жизни.

Медведев пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в этом году в 11-й раз с 19 по 21 апреля в выставочном комплексе "Гостиный двор". Мероприятие традиционно посвящается наиболее актуальным вопросам, которые решают государственные и общественные структуры в социальной сфере.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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