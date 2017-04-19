В Госдуму внесен законопроект об упрощении госзакупок препаратов для онкобольных

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с Максимом Ивановым внесла в нижнюю палату законопроект, направленный на упрощение государственных закупок лекарственных препаратов для больных онкологией. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных парламента.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что существующие стандартные процедуры закупок носят достаточно длительный, плановый характер. Однако в медицинской практике нередки ситуации, когда для пациента необходимо срочно закупить конкретное средство.

"В больницы поступают пациенты, которым назначены лекарственные препараты, стоимость даже одной упаковки которых превышает 200 тыс. рублей. Таким образом, осуществить закупку по прямому договору в течение одного дня (закупка у единственного поставщика) не представляется возможным. В итоге онкологические больные вынуждены ждать необходимое срочное лечение длительное время", - говорится в пояснительной записке.

Например, стоимость препарата "Ибрутиниб" в настоящее время составляет, согласно поступающим данным, 490-500 тыс. рублей. Цена лекарства "Сутент" достигает 250 тыс. руб., отмечается в документе.

Для упрощения госзакупок лекарств для онкобольных законопроектом предлагается увеличить с 200 тыс. до 600 тыс. руб. сумму, при которой закупка медицинских препаратов может осуществляться у единственного поставщика. Соответствующие изменения предусматриваются в 44 федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В случае поддержки документа со стороны законодателей, его положения вступят в силу со дня официального опубликования.