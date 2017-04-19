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Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "Об опеке и попечительстве"

Общество
19 апреля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Изменения позволят двум родителям в случае их одновременной смерти определять опекуна или попечителя ребенку
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, которым предлагается возможность определить опекуна или попечителя ребенка на случай смерти обоих родителей. Авторами инициативы выступили группа депутатов от фракций "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия".

Изменения предусматривается внести в закон "Об опеке и попечительстве". "Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на случай своей смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти вправе определить опекуна или попечителя ребенку", - говорится в проекте закона. Действующая редакция закона предоставляет лишь единственному родителю такое право.

Разработчики поясняют, что бывают случаи одновременной смерти обоих родителей ребенка, например в дорожно- транспортном происшествии, авиакатастрофе, при стихийных бедствиях. "В такой ситуации также требуется обеспечение защиты интересов несовершенного ребенка, оставшегося без обоих родителей, и предоставление обоим родителям возможности изъявить свою волю о назначении ребенку опекуна на случай их смерти", - пишут они в пояснительной записке. Законопроект восполняет существующий пробел, уверены авторы.

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