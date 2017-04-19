Госдума приняла во втором чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров).

Инициатива была внесена депутатами Шамсаилом Саралиевым ("Единая Россия") и Андреем Луговым (ЛДПР) в конце ноября 2016 года. Новая версия документа сохраняет возможность для работы в России компаний с иностранными инвестициями, которые транслируют легальный контент.

Изменения ко второму чтению

Как пояснял председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, в рамках основного чтения "введена обязанность владельца аудиовизуального сервиса и владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, предназначенных для определения количества пользователей информационного ресурса". Владельцам онлайн-кинотеатров не нужно будет удалять по требованию пользователя информацию о частной жизни гражданина. Это связано с тем, что для данных целей есть другие правовые механизмы, отметил Левин.

Установлено, что владельцем онлайн-кинотеатра может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства. Прописано и само понятие: владельцем аудиовизуального сервиса будет собственник сайта или страницы, информационной системы или программы, которые используются для формирования или организации распространения в интернете "совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ".

Возможность работы иностранных онлайн-кинотеатров

Глава профильного думского комитета обратил внимание, что в результате доработки документа облегчен доступ для отечественных аудиовизуальных сервисов к иностранным инвестициям. "Ограничена доля иностранного владения аудиовизуальным сервисом в размере 20%, но только для лиц, которые владеют иностранным аудиовизуальным сервисом", - сообщил он. Речь идет о сервисах, количество пользователей которых на территории России составляет менее 50% от их общего числа, пояснил политик.

По словам Левина, превышение установленной доли иностранного участия во владении аудиовизуальным сервисом может быть согласовано с правительством РФ. "То есть мы оставляем возможность работы иностранным компаниям", - подтвердил он.

Кроме того, "уточнено, что аудиовизуальным сервисом не являются зарегистрированные сетевые издания, то есть СМИ, поисковые системы и информационные ресурсы, где аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями сети Интернет". Также исключены положения, которые запрещали бы аудиовизуальным сервисам "проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума и информировать избирателей о кандидатах и об их избирательных объединениях".

Поправки в КоАП

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется рядом статей, которые вводят ответственность для владельца сервиса "за распространение незарегистрированных СМИ, за нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью (до 500 тыс. рублей для юридических лиц), за распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (до 1 млн рублей для юридических лиц), и за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений законодательства (до 3 млн рублей для юридических лиц за повторное неисполнение)", изложил парламентарий суть других поправок. Рассматривать дела о блокировке кинотеатров-нарушителей в случае серьезных нарушений законодательства будет Мосгорсуд.

Предполагается, что закон в случае окончательного принятия вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Левин подчеркнул, что наиболее сложная задача, которую пришлось решать в ходе консультаций с отраслью, состояла в том, чтобы создать условия для "гарантированного сохранения в российском сегменте интернета компаний, использующих иностранные инвестиции, но при этом заработавших устойчивую репутацию надежного поставщика легального видео для отечественных пользователей". "В предлагаемой редакции законопроекта мы смогли найти приемлемые для регулятора и участников рынка решения, исключающие необходимость изменения структуры собственности компаний, сформировавших основу рынка легального видеоконтента в нашей стране", - подтвердил он.