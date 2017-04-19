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Принц Уильям вручил Виктории Бекхэм орден Британской империи

Общество
19 апреля, 17:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, апреля. /ТАСС
Дизайнер и бывшая участница Spice Girls уверена, что если упорно трудиться, то можно совершать великие дела
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Принц Уильям и Виктория Бекхэм

Принц Уильям и Виктория Бекхэм

© Yui Mok/PA via AP

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Принц Уильям вручил известному британскому дизайнеру и бывшей участнице поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм орден Британской империи за заслуги в мире моды.

"Мне было исключительно приятно находиться сегодня в Букингемском дворце, - заявила она после получения награды. - Горжусь тем, что я британка и получила орден от герцога Кембриджского".

"Если у вас большая мечта и вы упорно трудитесь, то можете совершать великие дела", - сказала она, добавив, что без любви и поддержки родителей и мужа Дэвида никогда бы не достигла подобных высот.

Муж Виктории, известный футболист Дэвид Бекхэм, был удостоен ордена Британской империи 14 лет назад. Награду ему вручила тогда королева Елизавета II. Причем в список награжденных он был включен по рекомендации экс-премьера Тони Блэра. "Дэвид является настоящим вдохновителем отечественного футбола, прекрасным атлетом и примером для подражания, признанным во всем мире", - отметили тогда в канцелярии главы британского кабинета.

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Персоны
Уильям (британский принц)
Страны
Великобритания
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