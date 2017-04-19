ОНФ считает расточительной покупку иномарки за 3 млн руб. цирком на Фонтанке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге считают расточительной закупку автомобиля за 3 млн руб., объявленную Большим Санкт-Петербургским государственным цирком (цирк на Фонтанке). Об этом в среду сообщила пресс-служба ОНФ.

"Эксперты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге считают расточительной закупку ФГБУК "Большой Санкт-Петербургский государственный цирк" на приобретение автомобиля класса люкс стоимостью более 3 млн рублей. Соответствующие документы были размещены на сайте госзакупок, подведение итогов состоится в начале мая 2017 года", - сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, цирк намерен приобрести автомобиль со сверхмощным двигателем, кожаными сидениями с подогревом, трехзонным климат-контролем с системой ионизации и люком.

"Анализ технических характеристик и документации закупки показал, что всем предъявляемым требованиям заказчика соответствует только один представительский автомобиль южнокорейской компании, имеющий фирменную решетку радиатора под названием "Пасть тигра". Более того, все техническое задание на поставку практически идентично характеристикам, которые указаны в конкретном пакете комплектации автомобиля, представленным на сайте официального дилера этой фирмы в России", - цитирует пресс- служба слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Татьяны Суровцевой.

Активисты намерены обратиться к руководству цирка с просьбой обосновать закупку транспортного средства со столь избыточными потребительскими свойствами.

ТАСС обратился в пресс-службу цирка выяснить причины такой закупки, но цирк на Фонтанке оказался недоступен для комментариев.