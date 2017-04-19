Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГД в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за создание "групп смерти"

Общество
19 апреля, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Инициатором рассмотрения первоначально выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание так называемых "групп смерти" в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Инициатором рассмотрения первоначально выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.

Организация "групп смерти"

Согласно законопроекту, основные поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Смотрите также
Подростковые суициды: как спасти ребенка от необдуманного шага

Как заявляла Яровая, вводится наказание за организацию так называемых "групп смерти" и онлайн-игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового", - говорится в тексте поправок в УК.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Доведение до самоубийства

Кроме того, предлагается дополнить действующую статью 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида предлагается установить в виде 8 лет лишения свободы.

Как пояснила один из соавторов законопроекта, член комитета Ольга Баталина, к сожалению, количество самоубийств несовершеннолетних в РФ растет. "И здесь все большую роль играют интернет ресурсы, социальные сети, - сказала она. - Технологии доведения до самоубийств, особенно подростков с неокрепшей психикой, меняются. В значительной степени это теперь дистанционное воздействие посредством телекоммуникационных сетей".

В связи с этим, уточнила депутат, предлагается ужесточить ответственность по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства с 5 до 6 лет лишения свободы. Одновременно, по ее словам, вводятся отягчающие признаки, в случае если действия по склонению к суициду совершены "в отношении несовершеннолетних, лиц, находящихся в беспомощном состоянии, беременных женщин, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". "В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы", - констатировала Баталина.

Обязанность Роспотребнадзора

Документами также устанавливается обязанность Роскомнадзора сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента для проведения доследственной проверки, то есть оперативного пресечения преступной деятельности для спасения жизни детей.

Соответствующие поправки депутаты внесли в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как сообщила глава профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, "Роскомнадзор будет не только блокировать запрещенный контент, но и своевременно информировать о нем органы Министерства внутренних дел РФ".

По мнению Плетневой, подобные меры позволят минимизировать появление нежелательной информации в интернете, за размещение которой в случае принятия законопроекта может грозить и уголовная ответственность. "Нужна блокировка преступного контента, необходимо искать у оператора конкретное лицо и привлекать к ответственности. Запрещенная информация должна быть уголовно наказуема", - уверена депутат.

Более 2000 детских суицидов

В пояснительной записке к законопроектам авторы ссылаются на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой "ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства".

"Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденной президентом РФ, подчеркивается сложная ситуация с суицидами среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет и указывается на необходимость разработки системы мер по предотвращению подросткового суицида", - говорится в сопроводительных документах.

В свою очередь, по данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей. "Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не охватываются действующими составами Уголовного кодекса РФ", - заключается в пояснительной записке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга
2
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
3
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
6
СК выяснил причины столкновения электрички и поезда путем эксперимента
7
При взрыве в Лондоне пострадали двое мужчин, в том числе полицейский
Темы дня
Загрузка...
Реклама