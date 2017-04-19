ГД в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за создание "групп смерти"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание так называемых "групп смерти" в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Инициатором рассмотрения первоначально выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.
Согласно законопроекту, основные поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.
Как заявляла Яровая, вводится наказание за организацию так называемых "групп смерти" и онлайн-игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового", - говорится в тексте поправок в УК.
То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Кроме того, предлагается дополнить действующую статью 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида предлагается установить в виде 8 лет лишения свободы.
Как пояснила один из соавторов законопроекта, член комитета Ольга Баталина, к сожалению, количество самоубийств несовершеннолетних в РФ растет. "И здесь все большую роль играют интернет ресурсы, социальные сети, - сказала она. - Технологии доведения до самоубийств, особенно подростков с неокрепшей психикой, меняются. В значительной степени это теперь дистанционное воздействие посредством телекоммуникационных сетей".
В связи с этим, уточнила депутат, предлагается ужесточить ответственность по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства с 5 до 6 лет лишения свободы. Одновременно, по ее словам, вводятся отягчающие признаки, в случае если действия по склонению к суициду совершены "в отношении несовершеннолетних, лиц, находящихся в беспомощном состоянии, беременных женщин, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". "В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы", - констатировала Баталина.
Документами также устанавливается обязанность Роскомнадзора сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента для проведения доследственной проверки, то есть оперативного пресечения преступной деятельности для спасения жизни детей.
Соответствующие поправки депутаты внесли в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как сообщила глава профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, "Роскомнадзор будет не только блокировать запрещенный контент, но и своевременно информировать о нем органы Министерства внутренних дел РФ".
По мнению Плетневой, подобные меры позволят минимизировать появление нежелательной информации в интернете, за размещение которой в случае принятия законопроекта может грозить и уголовная ответственность. "Нужна блокировка преступного контента, необходимо искать у оператора конкретное лицо и привлекать к ответственности. Запрещенная информация должна быть уголовно наказуема", - уверена депутат.
В пояснительной записке к законопроектам авторы ссылаются на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой "ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства".
"Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденной президентом РФ, подчеркивается сложная ситуация с суицидами среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет и указывается на необходимость разработки системы мер по предотвращению подросткового суицида", - говорится в сопроводительных документах.
В свою очередь, по данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей. "Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не охватываются действующими составами Уголовного кодекса РФ", - заключается в пояснительной записке.