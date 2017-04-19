Власти Петербурга предлагают закрывать акваторию Невы лишь в дни матчей Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Закрытие части акватории Невы для стоянки и движения маломерных и парусных судов на период проведения Кубка конфедераций может затронуть только дни матчей. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.

"Есть соображения безопасности, они важны, но нужно подойти аккуратно, закрывать акваторию только в дни матчей, - сказал Мушкарев. - Мы начали взаимодействие с Минтрансом РФ по этому вопросу и будем стремиться к тому, чтобы минимизировать проблемы для туристической отрасли в разгар сезона".

Мушкарев отметил, что при подготовке этого решения предстоит оценить его последствия для экономики Санкт-Петербурга. "Влияние может сказаться не только на тот месяц, на который предлагают ввести ограничения, - пояснил глава комитета. - Это малый и средний бизнес, который работает четыре месяца в году, и выпадение одного месяца работы может привести к тому, что до половины компаний могут закрыться, это может иметь осложнения для экономики города".

Проект Минтранса

Накануне Минтранс РФ опубликовал на официальном сайте проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru текст проекта "Об установлении запретных для плавания районов в акватории, в пределах которой вводятся усиленные меры безопасности, правил для таких районов, а также случаев, при которых вводимые ограничения не применяются". Речь идет об ограничении движения маломерных судов, то есть водных транспортных средств длиной не более 20 метров, на борту которых одновременно могут находиться не более 12-18 человек, а также спортивных парусных судов.

Проект Минтранса предполагает закрытие части акватории Невы в районе Большого и Пассажирского порта Санкт-Петербурга для стоянки и движения таких судов с 1 июня до 4 июля 2017 года. В администрации петербургского порта ТАСС пояснили, что под акваторией морских портов Большой порт Санкт-Петербурга и Пассажирский порт понимается территория в месте впадения Невы в Финский залив, ограниченная нижней кромкой Благовещенского моста и нижней кромкой Тучкова моста.

Петербургский комитет по транспорту сообщил сегодня, что его специалисты изучат проект и подготовят предложения к нему, в том числе в части уменьшения сроков, на которые вводятся ограничения, и более точного определения конкретных запретных зон. Комитет планирует также проработать с судоходными компаниями варианты изменения маршрутов водного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для петербуржцев и гостей города.

Малые реки для туристов

В Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга рассказали, что в случае закрытия части акватории у туристов сохранится возможность увидеть город с воды в период "белых ночей", пик петербургского туристического сезона, на который выпадает предусмотренный проектом период ограничений. В частности, это экскурсии по малым рекам и каналам Северной столицы без выхода в Большую Неву.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ежегодно по рекам и каналам Петербурга в летний сезон курсируют около 280 судов 66 компаний, с мая по октябрь их услугами пользуются около 1,5 млн туристов официально, и, как предполагают городские власти, еще около полумиллиона человек пользуются этими услугами неофициально.

Игры на Кубок Конфедераций 2017 года пройдут в России с 17 июня по 2 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.